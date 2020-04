Deutlich mehr Giftnotrufe in den USA verzeichnet

Ob seine Aussage wirklich nur sarkastisch gemeint war, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass seit US-Präsident Donald Trump öffentlich über die mögliche Einnahme von Desinfektionsmitteln gegen das Coronavirus „philosophierte“, eine gefährliche Entwicklung in den USA zu beobachten ist: So verzeichneten mehrere Giftzentralen bereits eine deutliche Zunahme an Notrufen.