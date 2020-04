Pizarro verrät: Habe Real wegen Bayern abgesagt

Werder-Star Claudio Pizarro zählt seit Jahren zu den besten Stürmern in der deutschen Bundesliga. Unfassbare 281 Treffer landete der mittlerweile 41-Jährige in 692 Spielen während seiner tollen Karriere bei Bremen, Bayern, Chelsea und Köln. Und die hatte einige Höhepunkte, wie der Peruaner in einem Instagram-Stream nun verriet. Denn sogar Champions-Legaue-Rekordsieger Real Madrid war an ihm dran.