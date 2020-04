Mutter erschossen: U-Haft über Landwirt verhängt

Über jenen 46-Jährigen, der in der Nacht auf Samstag seine 81-jährige Mutter auf dem gemeinsamen Hof im oberösterreichischen Kronstorf erschossen haben soll, ist am Sonntag die U-Haft verhängt worden. Zu seinem Motiv hat er „keine ergänzenden Angaben gemacht“, so der Steyrer Staatsanwalt Andreas Pechatschek.