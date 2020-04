Polizei jagt einen Autobetrüger

Insgesamt elf Opfer soll ein gebürtiger Deutscher seit 2019 bei Autokäufen in Kärnten betrogen haben. Die Geschäfte wickelte der 46-Jährige hauptsächlich über eine Scheinfirma ab, die er zuvor in Pörtschach gegründet hatte. „Über diesen Betrieb bot er verschiedene Fahrzeuge zum Verkauf an. Insgesamt kassierte er von seinen Kunden 100.000 Euro an Anzahlungen für Autos, die er aber nie auslieferte. Vermutlich existieren die Fahrzeuge nicht einmal“, schildert ein Ermittler.