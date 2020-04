Deutschland-Eklat! BVB-Spielerinnen benachteiligt?

in Deutschland schlägt ein Skandal im Handballsport große Wellen. Der Handball-Verband, mit Präsident Andreas Thiel an der Spitze, entschied sich im Damen-Handball gegen eine Titelvergabe an die führende Mannschaft aus Dortmund. Bei den Herren wurde Nikola Bilyks THW Kiel zum Meister gekürt. Warum das? Die BVB-Spielerinnen und -Funktionäre sind entsetzt. Im Video oben spricht Damen-Abteilungsleiter Andreas Heiermann. Die Spielerinnen reagierten mit Social-Media-Bildern, wo sie als Männer geschminkt sind.