Kult! Dank Neureuther trifft Alaba im EM-Finale

Für Neureuther ist es bereits Kinderbuch Nummer fünf dieser Reihe. Davor wurde u. a. schon Ski gefahren oder Eishockey gespielt. Die Erlöse gehen (wie immer) an gute Zwecke. Zu 50 Prozent an die Stiftung des Deutschen Fußballbundes, zu 50 Prozent an die Felix-Stiftung. „Es geht um entscheidende Werte und Freundschaft, diese Bücher liegen mir ganz besonders stark am Herzen“, sagt Neureuther, der ja selbst zweifacher Papa ist.