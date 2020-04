China untersucht Ansteckungsgefahr durch Geheilte

Positiver Test nicht gleichbedeutend mit Infektiosität

Es könnte sich hier laut Drosten in vielen Fällen auch um hochgehusteten Lungenschleim handeln, der totes und deshalb nicht mehr infektiöses Virus beinhalte. „Und plötzlich wird der Labortest wieder stark positiv. Auch solche Sachen sieht man manchmal“, so Drosten. „Dennoch ist es so wie immer in der Medizin: Häufiges ist es häufig und Seltenes ist selten.“