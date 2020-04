Tiroler Experten warnen schon seit Wochen

Tirolweit 1300 Klienten betroffen

In ganz Tirol gehe es um rund 1300 Klienten. Die Pflegekräfte, die derzeit im Land tätig sind, würden langsam an das Ende ihrer Kräfte stoßen. „Sie sind seit mehreren Wochen im Einsatz. Lange werden sie das nicht mehr durchhalten“, sagte Hechenbichler. Von Tirols Politikern forderten er und seine Kollegen Hans Wolf, Christian Kröll und Christian Schönherr einen geordneten Wechsel des Pflegepersonals. Dieser solle auf dem Landweg stattfinden und nicht, wie in Niederösterreich, auf dem Luftweg. „Wenn hundert Personen in ein Flugzeug gesetzt werden und nur einer davon das Virus hat, sind alle anderen auch betroffen und fallen aus“, begründete Hechenbichler diese Forderung.