Corona-Tests bei zwei LASK-Akteuren positiv

Am Samstag waren Spieler und Betreuer gestestet worden, die zwei waren positiv. Am Sonntag erfolge ein weiterer Test, der bei beiden allerdings negativ ausgefallen ist. Am Montag gab es einen dritten Durchgang, das Ergebnis steht aber noch aus. Fällt dieser negativ aus - und sind beide Personen dann zwei Tage negativ - gelten sie als gesund und dürfen wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. „Gut, dass es wieder losgeht“, sagte hingegen der gesunde Kapitän Gernot Trauner.