ÖFB-Legionär: Mit Presslufthammer auf Baustelle

Der ehemalige Klub vom Ex-Weltmeister und Ex-GAK-Trainer Klaus Augenthaler sorgt für Aufsehen in Deutschland: Der bayerische Fünftligist SV Donaustauf hat während der Corona-Krise eine ungewöhnliche Aufhilfsbeschäftigung für einige seiner Fußballer in Leipzig gefunden. Drei Kicker des Vereins aus der Nähe von Regensburg reißen seit Anfang April auf einer Baustelle in Sachsen Wände ein oder bringen Schutt in einen Container. Zu diesem Trio zählt auch ÖFB-Legionär Sasha Diakiese.