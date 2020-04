Anders als bei Neuer: Was FC Bayern Alaba bietet!

Wie „Bild“ und „Sportbild“ berichten, würden die Bayern-Verantwortlichen sogar noch etwas drauflegen. „Alaba jedenfalls hätte sich den Sprung in die höchste Gehaltsklasse gewiss verdient“, schreibt etwa das Medium Sport1. Zudem wären die Münchner - anders als bei Manuel Neuer - bereit, mit Alaba, der - wie in den vergangenen Jahren - auch immer wieder mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, bis 2025 zu verlängern.