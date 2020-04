Weltstars gaben Mega-Konzert aus dem Wohnzimmer

Taylor Swift saß vor einer Blumentapete am Klavier und sang „Soon You‘ll Get Better“. Elton John griff in seinem Garten in die Tasten und gab seinen Hit „I‘m Still Standing“ zum Besten. Billie Eilish performte „Sunny“ von Marvin Gaye, Paul McCartney rockte „Lady Madonna“ im Eigenheim. Sie alle und viele Weltstars mehr waren Teil des virtuellen Benefiz-Konzerts „One World: Together at Home“. Es sei eine Ehre, die wahren Helden der Corona-Krise, das Gesundheitspersonal in aller Welt, zu feiern, fasste der Ex-Beatle mit bewegter Stimme in der Nacht auf Sonntag die Botschaft der Mega-Aktion zusammen. 127,9 Millionen Dollar konnten dank des Einsatzes der Stars lukriert werden.