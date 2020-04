Schwarzer Freitag mit zwei Toten für Feuerwehr

Startschuss der „schwarzen Serie“

Freitag um 14.47 Uhr fiel der Startschuss zur „schwarzen Serie“: Ein Häcksler war in Brand geraten, die Flammen griffen auf ein Feld über. Beim Zusammenräumen die nächste Schreckensmeldung: „Während wir die Geräte versorgt haben, wurden wir zu einem Unfall gerufen“, so Jonas. Und dieser Einsatz brannte sich in die Köpfe der Einsatzkräfte ein: Drei Fahrzeuge in Flammen, zwei Männer tot.