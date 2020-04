Zwei tote Biker: „War wie auf einem Schlachtfeld“

Alle Fahrzeuge gingen in Flammen auf

Das schreckliche Unglück passierte am Freitag um 16.10 Uhr. Christian S. (53) aus Traun war auf der Eferdinger Straße in Waizenkirchen Richtung Peuerbach unterwegs, wollte einen Lkw vor ihm überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Biker Bernhard G. (30) aus Schlüßlberg übersehen haben – die beiden krachten frontal gegeneinander. Ein Motorrad wurde in die angrenzende Wiese geschleudert, ging sofort in Flammen auf. Das zweite wurde unter den Anhänger des Lkw geschleudert – auch diese beiden Fahrzeuge fingen Feuer. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen an Ort und Stelle ihren Verletzungen.