Neuer Ferrari-Vertrag? Vettel meldet sich zu Wort

„Werden uns damit wohlfühlen müssen“

Es gebe keine Deadline, sagte Vettel zum zeitlichen Ablauf. „Wie auch immer der Deal aussehen wird, das Team und ich werden uns damit wohlfühlen müssen“, sagte der in der Schweiz lebende Hesse. Er hatte seit seinem Start bei Ferrari in der Saison 2015 nicht an die Erfolge mit Red Bull anknüpfen können und wartet noch auf den ersten WM-Titel mit der Scuderia.