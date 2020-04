„Er wäre jetzt wohl Rennsieger bei einem Top-Team“

Ricciardo schreibt jetzt sogenannte F1-Tagebücher auf Twitter. Da kam er unlängst auf das Thema: „Meine fünf am meisten unterbewerteten Gegner“. Und erwähnte an zweiter Stelle nach Marcus Ericsson sofort Bianchi. „Er wäre jetzt sicher in einem Top-Team und ein Rennsieger“, schreibt Ricciardo. „Es war nicht so, dass Jules unterschätzt wurde, aber wir haben ihn nie in einem Top-Auto erlebt, also haben die Leute vielleicht noch nicht gesehen, wie gut er sein würde.“