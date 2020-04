„Einfach leiwand!“ „Goleador“ ist großer Loisl-Fan

Für Martin Groß alias Lehrer Loisl, der seine Schüler in der Sportmittelschule in der Wiener Wittelsbachstraße seit Beginn der Coronakrise mit kreativen YouTube-Videos unterrichtet, waren diese Worte der schönste Lohn für seine Arbeit: „Als ich sein Video das erste Mal gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Ich hatte schon mit fünf Jahren ein Rapid-Dress mit dem Neuner hinten drauf. Hans Krankl war immer meine Nummer eins und ist es auch heute noch. Dass er mich unterstützt, bedeutet mir unglaublich viel.“