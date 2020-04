Klagenfurt hält Gemeinderatssitzung im Stadion!

Team Österreich: Tafeln öffnen wieder

Am Samstag öffnet die Tafel in Völkermarkt (19 Uhr) am Betriebsgelände der Firma Gojer. Der Verein „together“ bringt die Pakete in Villach nach Hause. In Klagenfurt wird die Tafel bei der Volksküche durchgeführt. Infos unter 0043/50/9144-1100.