60-Mio.-Preisschild: Kein Abnehmer für Barca-Star

Dembele bleibt wohl noch mindestens eine Saison lang ein Spieler von Barcelona, das berichtet die spanische „Marca“. Aufgrund der aktuellen finanziellen Unsicherheiten in der Corona-Krise sei kein Verein bereit, die geforderte Ablösesumme in der Höhe von 60 Millionen Euro für Dembele zu bezahlen. Die Katalanen wollten Platz in der Offensive schaffen und dann selbst am Transfermarkt aktiv werden.