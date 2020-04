Fast 14.000 positiv Getestete, 7000 wieder erholt

Die Infektionszahlen nach Bundesländern: Im Burgenland gab es 266 Infektionsfälle, in Kärnten 385. Niederösterreich meldete 2343 positiv Getestete, Oberösterreich 2111 und Salzburg 1169. Die Fallzahl in der Steiermark lag bei 1553, in Tirol bei 3292, in Vorarlberg bei 831und in Wien bei 2011. Somit gab es mit Stand 11 Uhr exakt 13.972 Österreicher die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist laut den Daten des Ministeriums mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30. März wieder unter 1000. Davon bedurften 239 Betroffene einer intensivmedizinischen Behandlung.