„Fallout 76: Wastelanders“: Der Launch-Trailer!

Mit „Wastelanders“ veröffentlicht Bethesda am 14. April kostenlos für PC (via Steam), PS4 und Xbox One das bislang umfangreichste Update für sein Online-Rollenspiel „Fallout 76“. Es bringt neben einer neuen Hauptquest, NPCs, Kreaturen und Ausrüstungen auch ein brandneues Rufsystem, durch das sich Entscheidungen auf den persönlichen Stand bei Fraktionen auswirken. Wir zeigen den Launch-Trailer.