Schutzmasken-Krimi zwischen USA und Deutschland

Berliner Senator: „Akt moderner Piraterie“

Eine für die Berliner Polizei bestimmte Lieferung von 200.000 Schutzmasken, die von der US-Firma 3M stammen soll, war auf dem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwunden. Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte am Freitag zunächst mitgeteilt, die Masken seien auf Betreiben der USA „konfisziert“ worden. Er hatte von einem „Akt moderner Piraterie“ gesprochen. Im „Morgenmagazin“ des ZDF wiederholte er am Montag zwar nicht den Vorwurf der Konfiszierung, sagte aber erneut, die Masken seien in den USA gelandet.