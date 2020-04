Weltweiter Wettlauf um Schutzmasken spitzt sich zu

Schutzmaskenpflicht in Supermärkten ab Montag

Bereits seit Mittwoch werden in vielen Supermärkten in Österreich Mund-Nasen-Schutzmasken verteilt. Ab Montag ist das Tragen dieser dann auch verpflichtend. Um den enormen Bedarf an Masken zu decken, sind bereits Anfang der Woche Dutzende Tonnen Schutzausrüstung - Masken, Handschuhe und Schutzanzüge - von China nach Österreich geliefert worden.