Arbeit am Stromnetz mit Schutzvisier und Maske

Reparaturen am Stromnetz halten die Mitarbeiter der Netz Oberösterreich GmbH auf Trab: In Steyr wurde zuletzt ein Mittelspannungs-Erdkabel angebohrt. In Oberwang kappte ein Baum eine Leitung. Im Bezirk Braunau sorgte ein Flugdrache für einen Kurzschluss.