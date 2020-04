Hopp: „Will das alles gerne vergessen, wenn ...“

Im ZDF-Sportstudio von Samstag war es also so weit. Der Feind Nummer eins der deutschen Ultra-Szene (unten im Bild im Fadenkreuz der Gladbach-Fans), machte den Fans ein Friedensangebot: „Mich zum Gesicht für den Kommerz zu machen, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben. Ich will das aber alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist.“