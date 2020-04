Kirche verwandelt Priesterseminar in Pflegeheim

Insgesamt stellt die Diözese Linz im Priesterseminar 14 Einzelzimmer zur Verfügung, die Betreuung der Menschen übernehmen Mitarbeiter der Caritas Oberösterreich. „Die Katholische Kirche in Oberösterreich will gerade in dieser Zeit ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und bestmöglich dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen“, sagte Bischof Manfred Scheucher.