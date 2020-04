Pacht für Seegrundstücke schlägt noch immer Wellen

Und auch am Attersee . . .

Noch nicht abgeschlossen – aber in Umsetzung – ist laut Rechnungshof-Präsident Friedrich Prammer die Pachtfrage für das Camp der sozialistischen Jugend in Steinbach am Attersee: „Wir haben in der Initiativprüfung festgestellt, dass 2005 der jährliche Zins auf ein angemessenes Niveau von fünf Euro pro Quadratmeter anzuheben gewesen wäre. Für ein Grundstück gelten aus historischen Gründen gesondert zu bewertende Umstände!“