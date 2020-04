Oster-Messen mit Bischof aus Linz live im TV

Morgen finden erste Tontechnik-Proben für Orgel und Kantoren statt, am Freitag werden Licht- und Kamera-Einstellungen getestet - so sieht grob die Marschroute bei LT1 für die nächsten Tage aus. In Zusammenarbeit mit der Diözese Linz wird der Privatsender ab dem Palmsonntag bis zum Ostermontag von Bischof Manfred Scheuer gehaltene Gottesdienste live übertragen: und zwar die Messen am Palmsonntag (10 Uhr), Gründonnerstag (19 Uhr), Karfreitag (15 Uhr), Karsamstag (20 Uhr), Ostersonntag und Ostermontag (jeweils 10 Uhr). Der Privat-Fernsehsender ist in allen gängigen Kabelnetzen und via Satellit in Oberösterreich empfangbar.