Wrabetz: „Dancing Stars“ kommen im Herbst wieder

In Ö3-„Frühstück bei mir“ zog Wrabetz auch Bilanz zu seinem 60. Geburtstag vor acht Tagen: „Mit allen Ups and Downs kann ich nur dankbar sein für das Leben, das ich führen durfte.“ Der Geburtstag wurde natürlich auch im Corona-Modus begangen - zuhause, mit einer Skype-Party, bei der die ganze Familie zugeschalten war. „Nur meine Tochter war in ‚real life‘ da - sie hat mir eine Torte mit 60 brennenden Kerzen vor die Tür gestellt, geläutet und ist dann am Ende des Ganges gestanden - das war sehr berührend. An diese Form des Geburtstagsfeierns werde ich mich immer erinnern. Nur dass ich meinen Vater, der 87 Jahre alt ist, nicht persönlich sehen durfte, hat mir gefehlt und mich sehr nachdenklich gestimmt.“