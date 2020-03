Dinamo entlässt ganzen Betreuerstab, außer Bjelica

Dinamo beschäftigt 450 Personen, ihren Lohn müsste der Klub ohne jegliches Einkommen auszahlen, so aber kann der Verein nicht überleben. Das Präsidium entschied in der Notlage, nur ein Drittel des gewohnten Lohnes an die Spieler zu überweisen. Das nächste Drittel wollten sie ein halbes Jahr später nachholen und das dritte Drittel komplett auslassen.