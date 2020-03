Die „Wurzis“ riechen nun „Ferrari-Luft“

Die Geschichte? Eine, die beide Wurzis, Charlie, 14, und Oscar, 12, im Motorsport ganz nach oben spülen soll, in die Fußstapfen des Herrn Papa, der bei insgesamt 69 Formel-1-Rennen in der Startaufstellung stand. „Ich hab Ende der letzten Saison einen Anruf von Roberto Robazzi, das ist der ,Mister Kart‘ höchstpersönlich, bekommen, in dem er uns nach Pavella bei Brescia zu TonyKart, das ist der größte Hersteller, vergleichbar mit Ferrari in der Formel 1, eingeladen hat, um über ein Engagement zu sprechen“, erzählt Wurz. „Robazzi, ein echter Old-School-Teamchef, der schon mit Weltmeistern wie Michael Schumacher oder Lewis Hamilton gearbeitet hat, war von den Leistungen meiner Jungs in der letzten Rotax-Serie angetan, hat sie nach unserem Gespräch für das zweite Werksteam, Exprit, verpflichtet. Und das macht uns sehr stolz, denn jetzt sind sie in der Kart-Elite, können sich in der größten Meisterschaft, der World Series, mit den Besten, darunter viele hochbezahlte Profis, die schon unzählige Titel gewonnen haben, messen.“