Einreise für Asylwerber nur mit Gesundheitszeugnis

Die Zahl der Asylanträge ist seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in Europa deutlich zurückgegangen - und zwar um rund zwei Drittel. Dies betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bereits am Donnerstag. In einer Aussendung trat er „Falschmeldungen diverser Oppositionspolitiker“ entgegen. „Es gibt definitiv nicht mehr Asylwerber in Österreich“, sagte er. Im Februar gab es in Österreich 1104 Asylanträge, also im Schnitt rund 38 pro Tag. Nunmehr sind es rund zehn.