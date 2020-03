Barca-Stars wehren sich gegen Gehaltskürzungen

Die Superstars des FC Barcelona haben offenbar einen ersten Vorschlag des Klubs zur Gehaltskürzung abgelehnt. Das berichtet Spaniens Sportblatt „Marca“. Lionel Messi und Co. seine in der Corona-Krise zwar bereit, zu helfen, aber nicht in der vom Verwaltungsrat des Vereins angedachten Größenordnung. Und das, obwohl der Spieler-Etat rund 600 Millionen Euroo ausmachen soll.