Ex-Rapidler: So ist mein Leben in Italien

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler György Garics lebt in Bologna, in einer der am schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Regionen. Seit rund drei Wochen ist der ehemalige ÖFB-Teamspieler in Quarantäne - nun wendet er sich mit einem eindringlichen Appell an die Menschen in Österreich: „Das Wichtigste ist es, den Schneeballeffekt (...) so weit wie möglich aufzuhalten“, betonte der 36-Jährige in einem Video, welches Rapid-Kapitän Schwab in den sozialen Netzwerken geteilt hat.