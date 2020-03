Auf Skitour schwere Knieverletzung geholt

Mit einem Bekannten war ein 70-Jähriger heute, Sonntag, auf das Rainer Horn in Prägraten am Großvenediger aufgestiegen. Die Abfahrt genossen die Skitourengeher leider nicht lange, denn der 70-Jährige stürzte gegen 11.20 Uhr und wurde dabei schwer am Knie verletzt. Er musste ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.