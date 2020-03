Zwei weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt!

Es gibt nun acht bestätigte Fälle in Kärnten. Der eine ist ein 57-jähriger aus Ischgl heimkehrender Mann. Die zuständige Behörde hat alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet und macht das contact tracing. Der Mann befindet sich in Heim-Quarantäne. Der zweite Patient ist 79 Jahre alt und befindet sich derzeit auf der Intensivstation im Klinikum.