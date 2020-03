Dorothea Wierer kürt sich zur Biathlon-Königin

Finnlands Biathlon-Star Kaisa Mäkäräinen klassierte sich zum Abschied hinter der Schweizerin Selina Gasparin und Lisa Vittozzi (ITA) auf Rang vier. Damit beendet sie ihre Karriere. Das teilte die 37-Jährige am Samstag vor ihrem letzten Rennen, der Verfolgung in ihrer Heimat in Kontiolahti, mit. Die pfeilschnelle Läuferin gewann dreimal den Gesamtweltcup (2010/11, 2013/14, 2017/18), einmal WM-Gold (2011) und fünf weitere Medaillen bei Weltmeisterschaften.