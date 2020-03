Hotline für Bürger in Heiligenblut eingerichtet

Auf Grund der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Spittal Heiligenblut betreffend teilt die Landessanitätsdirektion mit, dass es sich dabei um eine Verkehrsbeschränkung auf Zeit handelt. Für die Bevölkerung im Ort und für Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in Heiligenblut waren, wurde in der Kärntner Landesregierung für heute, Samstag, eine Hotline eingerichtet.