Trotz Corona: Darts-Turniere sollen stattfinden

Nächste Woche soll demzufolge planmäßig am 19. März in Newcastle gespielt werden, am Donnerstag kamen die Profis um den Weltranglistenersten Michael van Gerwen in einer gutgefüllten Halle noch in Liverpool zusammen. Nach dem eigentlich als Finale angedachten Abend in London (21. Mai) legt die Premier League nun laut neuem Fahrplan über drei Monate Pause ein, um am 9. September den letzten Vorrundenspieltag sowie am 10. September das Finale der besten vier Spieler in Rotterdam auszutragen.