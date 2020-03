„Totale Quarantäne in Österreich“ ist Fake News!

Das Innenministerium hat am Donnerstagabend einmal mehr vor im Netz kursierenden Fake News im Bezug auf das Coronavirus gewarnt. „In den vergangenen Stunden wurden vermehrt Falschmeldungen über soziale Netzwerke und andere Internet-basierte Kommunikationsdienste verbreitet. Inhalte waren vor allem eine bevorstehende ,generelle Quarantäne‘ in Österreich sowie eine angebliche umfassende Schließung von Supermärkten und anderen Versorgungseinrichtungen“, so das Ministerium via Aussendung.