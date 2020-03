Verkehrsunfall auf Schnellstraße endete tödlich

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden, gegen 5.45 Uhr, ereignete sich auf der St. Veiter Schnellstraße (S 37) ein Verkehrsunfall. Laut Polizei soll es sich um einen Frontalzusammenstoß von zwei Pkw gehandelt haben. Ein 19-jähriger St. Veiter war mit seinem Auto von Klagenfurt in Richtung Friesach unterwegs. Auf Höhe Zollfeld geriet der junge Mann aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden Pkw. Dieser wurde von einer 40-jährigen Frau aus St. Veit gelenkt.