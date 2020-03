Ein Herz für Stadl und Statisten

So viel Enthusiasmus überzeugte die Mimen, und so spielte Caroline ab 1996 beim beliebten Ensemble, ehe sie 2006 ihren eigenen Theater-Verein, aus dem dann der „Bregenzer Theaterstadl“ wurde, gründete. Und der ist nach wie vor sehr aktiv: Pünktlich zur Fastenzeit gibt es alljährlich eine neue Produktion. So feierte „Auf Amts-Wegen“ vorgestern im Austriahaus Premiere (Infos unter www.bregenzer-theaterstadl.at). „Immer vor Wahlen kommt im jeweiligen Stück ein Bürgermeister vor,“ so die zweifache Mutter verschmitzt, „aber Ähnlichkeiten dieser Spitzbuben mit lebenden Personen sind rein zufällig!“