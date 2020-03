Erdogan an Griechenland: „Mach auch die Tore auf!“

Einen Tag vor einem treffen mit EU-Vertretern in Brüssel provoziert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Migrationskrise an der türkisch-griechischen Grenze weiter. Erdogan ermunterte Griechenland am Sonntag dazu, Migranten an der gemeinsamen Grenze in Richtung anderer EU-Länder durchzulassen. „Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben, sie kommen zu dir und gehen in andere Länder Europas. Warum stößt du dich daran?“