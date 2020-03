Erdogans neuer Coup: Mit EU Deal „überarbeiten“

Kurz kündigt Verdoppelung der Spenden als Hilfe vor Ort an

Der Kanzler über das österreichische Hilfspaket: „Hilfe vor Ort ist derzeit das wichtigste Mittel, um einen Grenzsturm an der EU-Außengrenze zu verhindern.“ In der „Pressestunde“ des ORF kündigte Kurz zudem an, alle Spenden, die bis Ostern über die ORF-Aktion „Nachbar in Not“ für die Flüchtlinge im syrischen Idlib gesammelt werden, aus dem Auslandskatastrophenfonds zu verdoppeln,