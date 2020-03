Griechischer Premier: EU-Deal mit Türkei ist tot

Erdogan laut Zeitung am Montag zu Gesprächen in Brüssel

Am Freitag riefen die EU-Außenminister die Migranten auf der türkischen Seite dazu auf, nicht weiter zu versuchen, über die Grenze zu kommen. Gleichzeitig boten sie der Türkei weitere Hilfszahlungen an, falls die Regierung in Ankara den Druck von den Außengrenzen der europäischen Staatengemeinschaft nimmt. Erdogan wird am Montag zu Gesprächen mit EU-Vertretern in Brüssel erwartet, berichtete die Zeitung „Welt“ am Samstag und beruft sich auf ranghohe Diplomatenkreise.