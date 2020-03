Wirbel um Ehrung für Ex-Polizeireiter ohne Einsatz

Sonst gespaltene Gewerkschaft in Ablehnung einig

„Das ist ein Manöver, um von den wirklichen Problemen abzulenken“, sagte Greylinger. Er selbst sagte die Teilnahme an der Veranstaltung ab. In ihrer Ablehnung des Events zeigten die an sich rivalisierenden Gewerkschafter Einigkeit. Ebenfalls eingeladen wurde der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann (FCG). Auch er wird an der Ehrung am Freitag nicht teilnehmen.