Schallenberg kritisiert „türkischen PR-Krieg“

Die Türkei meldete am Mittwoch, griechische Grenzschützer hätten einen Flüchtling beim versuchten Grenzübertritt getötet. Sechs Flüchtlinge seien durch Schüsse „mit scharfer Munition“ verletzt worden, ein Mann sei seinen Verletzungen an der Brust erlegen, hieß es vom Gouverneursamt der türkischen Region Edirne. Die griechische Regierung wies die Vorwürfe umgehend zurück und sprach von einer „neuen Täuschung“ der Türkei. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kritisierte nach seinem Besuch in Griechenland am Dienstag scharf, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „Stimmungsmache“ in Form eines „PR-Krieges" gegen Athen betreibe.