Corona: Die Virus-Professionalität in Kärnten

So werden Coronaproben völlig schmerzbefreit neben einem toten Kalb gelagert. Hygiene - was ist das? Es werden zwar einer Infektion verdächtige Personen unter strengen Hausarrest gestellt, Polizisten bewachen sie. Virusverdächtige Proben werden hingegen wie eine Packung Mannerschnitten in einem für viele Menschen offen stehenden Raum zwischengelagert. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist das Aufzeigen des Skandals zu verdanken. Von fehlender Empathie einem toten Tier gegenüber, das man als Ablage für eine Plastikwanne verwendet, ganz zu schweigen.