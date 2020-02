Nach Corona-Verdacht: Gäste stornieren Urlaub

In der Nacht auf Mittwoch war eine 56 Jahre alte Urlauberin aus dem Raum Udine in Norditalien in einem Apartmenthaus in Bad Kleinkirchheim gestorben. Der Notarzt konnte nicht ausschließen, dass die Frau an dem Coronavirus gestorben war, weshalb Tests veranlasst wurden und 13 Personen das Apartmenthaus vorübergehend nicht verlassen durften. Kurz nach 13 Uhr wurde schließlich Entwarnung gegeben, bei der 56-Jährigen wurde kein Coronavirus festgestellt.