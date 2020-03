50 Cent mehr pro Schnitzel für weniger Tierleid

Schon am ersten Lebenstag der Mutter entrissen

Schon am ersten Lebenstag wird es der Mutter entrissen. Es folgt ein Transport über Stunden und Tage. Währenddessen haben die kleinen, wenige Tage alten Geschöpfe nicht die Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen. Denn kaum ein Frächter will sich die Tränkenleitungen in seinem Lkw durch Milchzucker verkleben lassen.